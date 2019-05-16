الأرض تشهد ظاهرة "القمر الأزرق" في حدث فلكي نادر

يشهد كوكبنا نهاية هذا الأسبوع، حدثا فلكيا نادرا يعرف باسم "القمر الأزرق"، ما يتيح للعلماء وهواة الفلك فرصة قد لا تتكرر لأكثر من عامين، حيث سيكون سكان الأرض على موعد مع القمر الأزرق الكامل مساء 18 مايو، وهي الفرصة الأخيرة لرؤية هذه الظاهرة التي لا تحدث سوى مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات.

ويحدث اكتمال القمر عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يعني ان وجهه سيكون مضاء بالكامل، وعلى الرغم من أن هذا القمر يُعرف باسم "القمر الأزرق" إلا أنه لن يظهر باللون الأزرق في سماء الليل، بل سيكون بدرا عاديا.

وهذا البدر هو ثالث الأقمار الكاملة في هذا الفصل الفلكي، وهناك أربعة فصول فلكية تنقسم وفقا للاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي والانقلابان الصيفي والشتوي، وبدأ الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2019، ويحتوي فصل الربيع الفلكي على أربعة أقمار كاملة حيث يكون القمر كاملا في شهر مايو، ويحمل اسم "القمر الأزرق" استنادا إلى تسميات أوائل القبائل الأمريكية الأصلية التي كانت تُطلق على هذا القمر اسم قمر الزهرة الكامل "Full Flower Moon" لأنه يظهر في الربيع حيث تبدأ الأزهار بالتفتح.

وللحصول على أفضل فرصة لمشاهدة ظاهرة القمر الأزرق، انظر إلى السماء من الساعة 21:11 بتوقيت غرينتش، وإذا فاتتك متابعة القمر الأزرق الكامل، فلديك بعض الوقت للانتظار لرؤية هذه الظاهرة الفلكية النادرة مرة أخرى حيث سيظهر مجددا في 22 أغسطس 2021.

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