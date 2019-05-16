بالصور| أجمل 8 شلالات بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

إذا كنت من محبي المغامرات بين الطبيعة الخلابة، فلا تفوت رحلة بين أجمل شلالات الهند، لذا إليك قائمة بأسماء 8 شلالات جميلة، حسب ما ذكر شبكة "سي إن إن" عربية:

شلالات "نوهكاليكاي فولز":

تتمركز هذه الشلالات في شرقي الهند، وتعتبر من أطول الشلالات في البلاد، إذ يصل طولها إلى 1110 أقدام، بحسب قاعدة بيانات الشلالات العالمية.

ويُذكر، أن الشلال سُمي بهذا الاسم بناءً على قصة امرأة تدعى كا ليكاي، التي قفزت في الشلال بعد أن قتل زوجها ابنتها من زواجها السابق وأطعمها بقايا جسمها، وبعد أن اكتشفت أصابع ابنتها في الطعام قفزت الأم من الجرف إلى داخل الشلال.

ينقسم الشلال إلى 7 تيارات، ويمكن لمحبي المغامرات والطبيعة زيارته أثناء موسم الرياح الموسمية.

شلالات "تشيتراكوت":شلالات "نوهسنجيثيانغ":

يعتبر هذا الشلال من أوسع الشلالات في الهند، إذ تصل الشلالات إلى حجمها الكامل خلال موسم الرياح الموسمية، كما تنجرف المياه بقوة كبيرة بين يوليو وسبتمبر.

شلالات "جوغ":

يقع هذا الشلال قبالة الساحل الغربي للهند في ولاية كارناتاكا، كما يعتبر ثاني أعلى شلال في البلاد، حيث يصل ارتفاعه إلى 830 قدماً تقريباً.

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شلالات "دودهساغار":

عندما يتعلق الأمر بالمناظر الخلابة، فمن الصعب مجابهة هذه الشلالات، التي تتدفق إلى تيارات صغيرة. وتعاني هذه المنطقة من قلة الاهتمام بها، رغم جمالها الطبيعي الخلاب.

شلالات "تالاكونا":

يقع هذا الشلال داخل متنزه "Sri Venkateswara" الوطني في جنوب شرق الهند، ولكن جمال هذه المنطقة لا يكمن في الشلال فحسب، بل في الممشى إلى المنطقة.

شلالات "هوغيناكال":

يحصل الشلال المذهل على جماله من نهر كافيري، الذي يمتد بين المناظر الطبيعية الصخرية حتى يتدفق من جرف صخري في 14 منطقة مختلفة، والتي يتراوح ارتفاعها بين 15 و66 قدماً.

شلالات أثيرابيلي:

في جنوب ولاية كيرالا، يبلغ طول أثيرابيلي المهيب 80 قدماً وعرضه 330 قدماً تقريباً، كما يغذيه نهر Chalakudy، وهو قوي بفضل الأمطار الكثيفة في المنطقة.

وحصل الشلال بتضاريسه على لقب "نياغرا الهند"، كما كان موقعاً مهماً لتصوير العديد من أفلام بوليوود خلال السنوات الماضية.