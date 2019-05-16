محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – يطل بليزر السهرات بوجه جريء في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالأنوثة والإثارة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن بليزر السهرات يتألق هذا الصيف بقصّة غير متماثلة ومواضع القطع (Cut-Outs) ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار. وبالنسبة للخامات أوضحت مايروزه أن بليزر السهرات يكتسي بالساتان بصفة خاصة؛ حيث يضفي لمعان الساتان على المظهر طابعا ساحرا يأسر الألباب. ولإطلالة أكثر جرأة وإثارة يمكن ارتداء البليزر كفستان قصير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بليزر السهرات يطل بوجه جريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.