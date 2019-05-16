وظيفة مغرية.. استرخي على يخت واحصل على 75 ألف جنيه استرليني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أحد مواقع التسويق عن وظيفة جديدة مغرية، حيث يرغب فى تعيين أشخاص من أجل دراسة الحياة على اليخوت الجديدة، على أن يقدم صاحب هذه الوظيفة رأيه المفصل حول جميع التقنيات التي توفرها وصورة واضحة عن مزاياها، مقابل مبلغ مالى يحصل عليه بشكل سنوى.

ومن المقرر أن يصل الراتب لمن يعمل فى وظيفة الاسترخاء واختبار الحياة داخل اليخوت إلى 75 ألف جنيه استرلينى، على أن يبيت داخل اليخت من أجل تقديم رأى نهائى يشمل كل المزايا التى توفرها الحياة على اليخوت، وذلك وفق ما ذكره الموقع الإلكترونى للمتجر الشهير على شبكة الإنترنت حيث أعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة الجديدة.

ومن ضمن شروط الوظيفة، أن يتحقق الموظف من جودة الخدمات فى اليخت، بداية من الحمام والأسرّة والأبواب والنوافذ، من دون أن يتطرق إلى المحرك أو أي تفاصيل تقنية.

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وأعلن الموقع عن المهارات المطلوبة في هذه الوظيفة، والتي لا تتعدى ضرورة “الاستخدام الكامل لليخت في غضون أسبوع وتحضير تقرير مفصل عن ذلك”، وسيتقاضى الفائز بالوظيفة نحو 75 ألف جنيه استرلينى كل عام بعد مراجعة يخوت قد يصل عددها إلى 50 سنويا.

ويؤكد الموقع الذي قدم تفصيلا عن الوظيفة التي أثارت جدلا، أنه لا يشترط على المتقدمين خبرة سابقة في المجال، لكن من المطلوب أن يكون المتقدم فى سن 21 سنة أو أكثر حين تقديمه للطلب وأن يكون حائزا على جواز سفر سارى، ومستعدا للالتحاق بعمله فور الحاجة إليه طوال السنة.

وتشمل بعض أغلى الأشياء المعروضة للبيع على موقع “هاش هاش” قصرا فرنسيا يبلغ ثمنه 112 مليون دولار، إلى جانب مجموعة من اليخوت الفخمة التي تبلغ تكلفة بعضها 37 مليون دولار.