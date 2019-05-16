بالفيديو| في "حكايات نهاد".. تعرف على زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد

تحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في برنامج "حكايات نهاد" الذي يذاع على شاشة "الوطن TV"، عن السيدة زبيدة بنت جعفر المنصور، أول من بنى أحواضا لسقاية الحجاج بين بغداد ومكة.
والسيدة زبيدة هي زوجة هارون الرشيد، اتسمت بالقوة واهتمامها بالعلوم والفنون، وجعلت من بغداد "عاصمة للعلماء"، حيث بعثت مئات العلماء والشعراء إلى بغداد لإحداث نقلة تقدمية بها، وأقيمت في عهدها الصالونات الأدبية والثقافية.
وتابعت "أبو القمصان" عن قصة السيدة زبيدة، بأنها أول من أسست أحواض للساقية للحجاج بين بغداد ومكة، حتى تسهل على الحجاج طرق وصولهم للمياه، حيث يتواجد حاليًا عين زبيدة ونهر زبيدة.
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