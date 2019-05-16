"أمهات مصر" يطالب بإجراء امتحان أولى ثانوي وفق نظام موحد

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك أكثر من 3 آلاف مدرسة ثانوية حكومية وخاصة تقريباً على مستوى الجمهورية، لم يتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لنصفهم والخاصة بتطبيق النظام التعليمي الجديد المعروف بـ"الثانوية التراكمية ".

وتابعت "عبير"، أثناء حديثها لـ"هُن"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صرح أمس، بأنه تم إعداد 1700 مدرسة حكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة لكي يتم تقديم امتحان إلكتروني آمن على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت وأن هناك حوالي 500 مدرسة مجهزة ولكن ما تزال تعاني من مشكلات فيها وبالتالي قررنا أن امتحاناتها ستكون ورقية هذا العام لحين اكتمال تجهزها، بحسب قوله.

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وتساءلت "عبير"، موجهة حديثها لوزير التعليم: "حضرتك قلت إن في 1700 مدرسة جاهزة، وماذا عن موعد الانتهاء من تجهيز 1300 مدرسة تقريبا من إجمالي 3 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية؟"، لافتة إلى أن هناك غضبا بين أولياء الأمور من أداء الامتحان إلكترونيا لجزء من الطلاب وأغلبية الطلاب هيكون ورقي، وبالتالي يجب سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس أو يتم تأجيل تطبيق النظام لحين الانتهاء من الاستعدادات إذا كانت ستستغرق وقت طويلا، مستطردة: "إحنا مش ضد التطوير، ولكن أولياء الأمور محتاجين يطمنوا ويفهموا ونقضي على تخوفاتهم".

ولفتت "عبير" إلى أن أداء الامتحان لطلاب المدارس الخاصة داخل المدارس الحكومية المجهزة والقريبة منهم فكرة أثارت غضب أولياء أمور الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات في شهر رمضان الكريم وفي ظل الصيام والحر وخاصة أن الامتحان سيبدأ من 1 ظهراً، مطالبة سرعة الانتهاء من تجهيزات جميع المدارس وحل جميع المشكلات التي واجهت جميع الطلاب خاصة فيما يتعلق بوقوع السيستم والشبكات، وإجراء امتحانات وفق نظام موحد إما إلكتروني لجميع الطلاب أو ورقي لجميع الطلاب.

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