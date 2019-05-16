استمتع بالاسترخاء على يخت فاخر.. واحصل على 100 ألف دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت شركة في العاصمة البريطانية لندن، متخصصة في بيع السلع الفاخرة، استعدادها لدفع مبلغ هائل لأي شخص يوافق على العيش في اليخوت المرفهة والفاخرة الكبيرة، والسفر حول العالم.

شركة “HushHush” تعمل على بيع القصور الفاخرة والطائرات واليخوت الخاصة، وتعرض على موقعها وظائف مع مميزات لا تصدق، حيث تحتاج الشركة إلى شخص يقضي أسبوعا كاملا على كل يخت من اليخوت المعروضة في الكتالوج الخاص بها، كل ذلك من أجل ضمان ألا تخيب سفنهم آمال العملاء الأثرياء.

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وتطلب في المتقدمين شخص يزيد عمره عن 21 عاما ولديه جواز سفر، ويمكن إرساله إلى أي جزء على الكوكب، وليس من الضروري أن يكون لديه حتى تجربة العيش على متن يخت، والعامل الرئيسي أن يكون مستعدًا للسفر في أي وقت بناء على طلب الشركة والذهاب في رحلة إلى عالم الرفاهية.

الموظف المثالي الذي سيقع عليه الاختيار عليه أن يحب العمل الدؤوب والاهتمام بالتفاصيل، وكما يحب كتابة التقارير، حيث تتوقع الشركة فحص حوالي 50 يختا سنويا، وبالتالي في غضون عام سيكون من الممكن كسب أكثر من 98 ألف دولار تقريبا، وشراء يختك الخاص في حال بالطبع لم تشعر بالملل من نمط الحياة الأنيق هذا.