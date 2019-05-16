يعد التمر الهندي من المشروبات الرمضانية، التي يعتاد تحضيرها على طاولة الإفطار بشكل يومي، ويفضل العديد من الأشخاص تناوله بشكل كبير، لمذاقه اللذيذ، وقد يترك "التمر الهندي" العديد من الأضرار الصحية، التي تؤثر على صحة الإنسان.
وإليكم أضرار التمر الهندي:
الحساسية:
قد يتسبب التمر الهندي عادًة، في الإصابة بالحساسية.
تكون الحصى:
الإسراف في تناول التمر الهندي، يسبب زيادة تكون حصى المرارة، خاصة لأصحاب الوزن الزائد.
السكري:
الإسراف في تناول التمر الهندي، يتسبب عادًة، في انخفاض مستويات السكر في الدم.
التداخل مع الأدوية:
تفاعل التمر الهندي مع الأدوية يتسبب عادةً، في تنشيط الآثار الجانبية لتلك الأدوية، مما يسبب خطر على الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار التمر الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.