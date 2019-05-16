حب الشباب من أكثر الأمور المزعجة للفتيات، خاصة عندما يأتي بالتزامن مع فترة المراهقة حيث تتخلص الفتاة من الطفولة، وترغب في أن تظهر أنوثتها وجمال وجهها إلا أن حب الشباب يباغتها، ويستعرض التقرير التالي طريق علاج حب الشباب بدون وصفة طبية، بحسب "ويب ميد".

الصابون والماء

التطهير اللطيف للوجه بالصابون والماء لا يزيد عن مرتين في اليوم يمكن أن يساعد في التقليل من حب الشباب، ومع ذلك، هذا لا يزيل حب الشباب الموجود بالفعل، ولكنه يعمل على عدم ظهور الجديد، ولكن الغسيل المتكرر يمكن أن يؤذي الجلد ويسبب مشاكل جلدية أخرى.

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المنظفات

هناك العديد من المنظفات وغسول الوجه، المعلن عنها لعلاج حب الشباب، غالبا ما تحتوي على البنزويل بيروكسايد، وحمض الجليكوليك، وحمض الساليسيليك، أو الكبريت.

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البنزويل بيروكسايد

مادة تستخدم لعلاج حب الشباب الخفيف، قد يوصي به الطبيبك، ويعتقد أن هذا المركب يعمل عن طريق تدمير البكتيريا المرتبطة بحب الشباب. عادة ما يستغرق أربعة أسابيع على الأقل ويجب استخدامه بشكل مستمر للحفاظ على عدم ظهور حب الشباب.

هو مثل العديد من المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية فإنه عندما تتوقف عن استخدامه، يعود حب الشباب للظهور.

وهو متوفر بعدة أشكال: الكريمات، والغسول، والرغاوي، والجل. البنزويل بيروكسايد يمكن أن يسبب جفاف الجلد وتبييضه لذلك يجب توخي الحذر عند وضعه.

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حمض الصفصاف

يساعد حمض الصفصفا، أو الساليسيليك في تصحيح وضع الخلايا غير الطبيعي، ويساهم في علاج حب الشباب المعتدل، ويساعد حمض الساليسيليك في فتح المسام لمنع الملوثات.

ليس له أي تأثير على إنتاج الدهون المسببة لحب الشباب ولا يقتل البكتيريا، كما انه يجب استخدامه بشكل مستمر، تمامًا مثل البنزويل بيروكسايد، لأن آثاره تتوقف عند التوقف عن استخدامه، فتسد المسام مرة أخرى وتعود حب الشباب. حمض الساليسيليك متوفر في العديد من منتجات حب الشباب، بما في ذلك المستحضرات والكريمات والغسول.

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المستحضرات العشبية والطبيعية

هناك العديد من المنتجات العشبية والعضوية والطبيعية التي يتم تسويقها لعلاج حب الشباب أو منعه، لكنها لم تثبت فعالية، ومن غير المرجح أن يكون لها فائدة كبيرة.

جدير بالذكر أنه عندما تكون البثور المليئة بالقيح جاهزة للفتح، ضع منشفة ساخنة لبضع دقائق لتشجيع عملية الانفجار الطبيعية. ويجب فتح البثور الملتهبة فقط بواسطة ممرضة أو طبيب باستخدام الأدوات الجراحية واتباع الممارسات المطهرة. الضغط على البثور قد يؤدي إلى مزيد من الالتهابات وربما ندبات دائمة.

يجب مراجعة طبيب الجلدية في حالة كانت الحبوب مزمنة وغير قابلة للعلاج، وإذا استمرت لفترة طويلة وتركت أثرا بعدما انتهت.

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