المحشي هو سيد سفرات رمضان، بكل أشكاله سواء باذنجان، أو ورق عنب، أو محشي كرنب، والكوسا تحشى بأكثر من طريقة، بينها الكوسا المحشية بالطريقة التقليدية، والمحشي باللحمة المفرومة، ويقدم "هن" اليوم طريقة تحضير شيخ المحشي أو الكوسا المحشية باللبن. المكونات 2 كيلو كوسا. 1/2 كيلو لحمة. 2 كيلو حليب. 2 بيضة. 6 ملاعق نشا كبيرة. ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة. "الخس والكوسا".. أفضل أطعمة تقيك من حرارة الصيف زيت للقلي بصل مقطع Advertisements في خطوات بسيطة.. حضري وصفة "الكوسة بالكفتة" الشهية الطريقة يشوح البصل ثم تضاف اللحمة المفرومة، وتتبل وتعصج اللحمة. تحشى الكوسا باللحلم، وتغلق جيدا، ثم تشوح في الزيت. يخلط الحليب، والبيض والنشا في قدر على البارد. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل يرفع القدر على النار مع الحرص على تحريكه في اتجاه واحد حتى يصبح قوامه سميكا. تضاف الكوسا للبن، ويضاف الملح، وتترك 10 دقائق حتى تنضج. يقدم الطبق ساخنا مع الدجاج أو الأرز الأبيض. ​

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