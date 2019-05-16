نقدم لك اليوم طريقة عمل الفتة اللبناني بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة. - المكونات: صدور دجاج مسلوقة مخلية 2 ملعقة ثوم مفروم خبز شامي 2 كوب زبادي ملعقة كبيرة مايونيز ملعقة كبيرة طحينة حمص مسلوق بصلة مفرومة 2 كوب مرق Advertisements عصير ليمون ملح، فلفل أسود، كمون "حسب الرغبة" كوب صنوبر محمص - طريقة التحضير: يقطع الخبز مكعبات صغيرة وتحمص فى الزبدة فى الفرن. يمزج الزبادي والثوم والملح والطحينة والمايونيز وعصير الليمون والكمون. فى قالب التقديم يوضع الخبز المحمص، ثم يصب فوقة المرق. يوزع الدجاج المسلوق على الخبز ويصب فوقه صوص الزبادي. تزين الفتة بالصنوبر والحمص المسلوق وتقدم. ​

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