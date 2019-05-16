طريقة عمل الجلاش الحلو

يعدّ الجلاش من أشهر الأطباق المنتشرة بشكل كبير، ويمكن تطعيمها بعدّة حشوات مختلفة مثل: المكسرات، أو الشوكولاتة، أو القشطة، أو الجبنة، أو اللحم المفروم، أو جوز الهند، أو التفاح.

ويُقدم هُن طريقة عمل صينية الجلاش الحلو.

المكونات

رقائق من عجينة الجلاش أو البقلاوة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة النباتي.

3ملاعق كبيرة من السمن.

مكوّنات الحشوة

3 ملاعق كبيرة من الزبيب.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

مكوّنات شراب السكري

كوب من الماء.

كوبان من السكر.

نصف كوب من الليمون الطازج.

طريقة التحضير

- وضع الماء، والسكر، والليمون في قدر عميق على نار متوسطة.

- تحريك المكوّنات مع بعضها جيداً.

- ترك الخليط الناتج على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، حتى يغلي تماماً.

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- رفع القدر عن النار، وتركه جانباً، حتى يبرد.

- دهن الصينيّة بالزيت، ووضع رقائق الجلاش، باستخدام بالفرشاة بالزيت أو السمنة.

- تكرار الخطوة مع أول ثلاث ورقات جلاش.

- وضع الحشوة، ثمّ ورقات الجلاش، وفي كلّ مرة تدهن الورقات بالفرشاة بالسمن أو الزيت.

- وتركها جانباً لمدة ربع ساعة، حتى ترتاح قليلاً.

- وضع الصينية في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً حتى تنضج تماماً.

- إخراج الصينية من الفرن، وتركها جانباً لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ترتاح قليلاً.

- تقطيع الجلاش، ووضعه في طبق التقديم، وسكب القطر البارد عليها، وتقديمه مباشرة.

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