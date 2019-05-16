أول تعليق من زوجة حمدي النقاز بعد القبض عليه: "كفاكم تشهيرا بالناس"

علقت ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزمالك، والمنتخب التونسي، حمدي النقاز، عقب القبض عليه أمس.

ونشرت "ميرفي" خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الاحتفاظ بالنقاز والقبض عليه، كفاكم تشهير بالناس، وما هذا التخلف".

وتابعت: "واحد بينزل بمستواه ويجاوب على تعليقات رخيصة، كفاكم أحاوير كاذبة".

Advertisements

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض، على حمدي النقاز، وكشفت أجهزة الأمن لـ"الوطن" أنها تمكنت من ضبط اللاعب أثناء قيادته سيارة دون لوحات معدنية، ودون رخصة سير أو أوق خاصة بترخيص السيارة.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن اشتبهت في السيارة أثناء سيره أعلى كوبري المحور، بالقرب من مدينة الشيخ زايد، ما دفع القوات لإيقاف قائد السيارة، والتحفظ عليها وعلى قائد السيارة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشيخ زايد.

وقررت نيابة أكتوبر، إخلاء سبيل حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، بكفالة 1000 جنيه.

​