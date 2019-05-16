خطوات تطبيق إطلالة "ديور" لرموش كثيفة ومكياج محترف

للحصول على كثافة هائلة على الرموش كافة من دون إثقالها، تضفي التركيبة الجديدة لدى ماسكارا Diorshow Pump ’N’ Volume HD، لمسة من الانسيابية، لتغطية وتحديد كلّ الرموش واحداً واحداً. إذ إنك ستشعرين وكأنّ تركيبة تكثيف الرموش الحصرية هذه مشبعة بفقاعات الهواء؛ لتأمين كثافة فورية وخفيفة الوزن. كما أنّ الطرف الجديد المخصّص لمسح الفرشاة مصنوع من مادتين، ويسمح بأن تحظى الفرشاة بالكمية المناسبة من الماسكارا؛ للحصول على رموش فائقة الكثافة، من دون أيّ فائض أو تكتل. ابتكرت Dior الفرشاة خصيصاً، وهي مصنوعة من مادتين ما يضمن الاستخدام المريح والاحترافي. إذ تسمح عصا الفرشاة الصلبة بوضع المستحضر بدقة، وتمشط الشعيرات المصنوعة من مادة مرنة الرموش برفق، وتفصلها عن بعضها بعضاً. من اللمسة الأولى تبدو الرموش أكثر كثافة وحجماً بنسبة 94% وتدوم النتائج المثالية حتى 24 ساعة.

كثافة فورية

تعد Diorshow Pump ’N’ Brow أوّل ماسكارا للحواجب قابلة للضغط، تؤمن نتائج قابلة للتكثيف، تتراوح ما بين الإطلالة الطبيعية وشديدة الكثافة. ويقول مدير الإبداع بيتر فيلبس في هذا الصدد: «الحواجب شديدة الأهمية في ما يتعلق بابتكار الإطلالة، حيث إنها تشكل إطاراً للعينين». يؤدّي الضغط بالأصابع على الأنبوب المصنوع من مادة لدنة مرنة، إلى تحويل التركيبة المعزّزة للكثافة إلى سائل، وتصبح، بالتالي، جاهزة ليتمّ وضعها على الحواجب، لتعزيز كثافتها من دون أن تصبح قاسية. ويسمح الطرف المخصّص لمسح الفرشاة بالحصول على الكمية المناسبة من المستحضر، لتجنّب وضع كمية مفرطة، وبالتالي يسمح لك هذا بالحصول على درجة الحدّة المثالية. وقد تم تعديل حجم الفرشاة المصغرة لتغطية الشعيرات بدقة، بالإضافة إلى تلوين البشرة من أجل ملء النواحي غير الكثيفة. وتبدو الحواجب أكثر كثافة بشكل طبيعي.

ألوان راقية

استوحى بيتر فيلبس، من حقيبة Dior Oblique الأيقونية من أجل ابتكار، مجموعة من ظلال الجفون بإصدار محدود، تحتوي على ثلاث درجات بتأثيرات مميزة، وتتوفّر بأربعة تناغمات لونية مختلفة.

يحتوي كل تناغم لوني على تأثيرات معدنية، براقة ومخملية غير لماعة؛ ما يسمح لك بابتكار إطلالات العيون الدخانية من الإطلالة الطبيعية للغاية، إلى الإطلالة الأكثر تميّزاً. تمنحنا لوحات الألوان السوداء BLACK SMOKY CANVAS والبنية BROWN EARTHY CANVAS التأثيرات الدخانية، بينما لوحات الألوان الزهرية PINK ROSY CANVAS والمرجانية القرنفلية PEACH CORAL CANVAS تمتزج بالبشرة وتضفي الإشراق على العينين.

إطلالة Diorshow خطوة بخطوة

1- من أجل الحصول على بشرة خالية من الشوائب، استخدمي كريم أساس Dior Forever Skin Glow Foundation على كامل وجهك، ومستحضر إخفاء الشوائب Dioskin Forever Undercover Concealer تحت عينيك لإضفاء الإشراق على بشرتك وبودرة Diorskin Forever Extreme Control لتثبيت المكياج. للحصول على تأثير مشرق، ضعي اللون الأفتح من Dior Backstage Glow Face Palette على النقاط الناتئة لوجنتيك لإبراز الملامح وإنارتها.

2- من أجل تحديد الملامح، استخدمي Dior Backstage Contour Palette على تجويفتي الخدين وعلى خط الفك. ضعي القليل من Rouge Blush بلون ‎475 Rose Caprice على أعلى الوجنتين.

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3- للحصول على حواجب جميلة وكثيفة وطبيعية، استخدمي أولاً Diorshow Brow Styler لتحديد شكل حاجبيك. ثم استخدمي Diorshow Pump ‘N’ Brow لتعزيز الحجم وإضفاء مزيد من الكثافة الطبيعية على حاجبيك.

4- استخدمي Dior Tri(o)blique Palette بلون ‎053 Smokey Canvas من خلال مزج القليل من اللون الرمادي على تجويفة الجفن أولاً، ثم استخدام اللون الأسود على الزاوية الخارجية لعينيك. امزجي اللونين معاً للحصول على تأثير دخاني جميل. وأخيراً، ضعي اللون الفضي على الجفن للحصول على لمعان مدهش. ومن أجل إبراز شكل عينيك، استخدمي ماسكارا Diorshow Pump ‘N’ Volume HD الجديدة مع التركيز على الأطراف الخارجية للرموش.

5- عززي اللون الطبيعي لشفتيك، وأضيفي لمعاناً مثالياً من خلال استخدام Dior Addict Stellar Shine باللون الجديد‎260 Mirage.

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