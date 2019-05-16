سمية الخشاب وأحمد سعد في مناظرة شيخ الحارة: "أنا مسرقتش شقة وهو اللي مش تمام"

"هي فين العلاقة الروحانية؟" بشكل استنكاري حمل في طياته التعجب مما تشهده منصات الإعلام والسوشيال ميديا حاليا، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عما يحدث عقب انفصال الفنانة سمية الخشاب عن الفنان أحمد سعد.

على طاولة "شيخ الحارة"، وأمام الإعلامية بسمة وهبة، خرج أحمد سعد منذ عدة أيام كاشفا الستار عن علاقته بطليقته سمية الخشاب، متهما إياها بـ"النصب، والسرقة، والتكبر"، وواصفا إياها بـ"ست مش تمام".

الأمر الذي أثار الجدل حولهما، دافعا الأخيرة بالخروج للرد عما بدر منه، والدفاع عن نفسها، لتدار حلقة اليوم كمناظرة بين الثنائي.

ويرصد "هن" أبرز اتهامات أحمد سعد لطليقته، وردها عليه:

ست مش تمام:

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، في برنامج "شيخ الحارة"، بأن "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عنه بشكل غير لائق تبقى مش تمام".

وقالت "الخشاب"، خلال حوارها في حلقة جديدة من نفس البرنامج : "يعني هو اللي قاله هو اللي راجل تمام؟، إيه كمية التناقض ده، إيه الكذب وإيه الادعاءات وإيه الظلم ده، هو ينفع واحد يتجوز واحدة ويطلع يطلع فيها كل العبر، لازم هو اللي يبقى راجل تمام الأول".

أزمة الشقة:

في رد قوي وغير متوقع، أوضحت "الخشاب" أصل الأزمة الموجودة بينها وبين طليقها، بعدما اتهمها بالنصب عليه فيها، وأنها رفضت منحه الشقة الخاصة به والذي دفع أموالها من ماله الخاص وقد كتبها باسمها.

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وقالت: "بعد ما ضربني بيقولي انقلي الشقة باسمي، وأنا هكتبلك الشيكات، قولتله لأ، أنا دافعة في الشقة أكتر ما هو دفع، وبعدين هاخد شقته ليه، هو أنا ناقصني بيوت، أنا واخدة فيلا في المنطقة اللي هو واخد فيها الشقة 6 أضعاف شقته، أنا كمان عندي بيوت والله ما أعرف عددها".

وواصلت: "أنا هدفع فلوس الشقة وادهاله ليه.. هو أنا هبلة، أنا اديته الفلوس اللي دفعها في الشقة"، وقامت بإظهار ما يُثبت إعطاءها لطليقها الأموال التي دفعها في الشقة.

أنا دفعت نص فلوس العربية:

كان الفنان أحمد سعد، أكد أن طليقته ساهمت في شراء سيارة له، كهدية لعيد ميلاده، قائلًا:"سمية دفعت لي قسط من سيارتي الجديدة في يوم عيد ميلادي كهدية".

لترد الخشاب قائلة: "هو أنا مليارديرة عشان أجيب عربيات في أعياد الميلاد، أنا قلت لأحمد سعد هدفعلك نصف فلوس العربية، ولما يكون معاك فلوس ابقى غيرلي عربيتي، مش هنقعد نخترع في كلام وخلاص".

سرقة الألحان:

كشفت سمية، حقيقة سرقتها لحن أغنية "قلبي يا ناس" من طليقها الفنان أحمد سعد، كما ادعى قائلة: "أنا من الأغنية دي كنت عاوزة أعبر عن الحالة اللي أنا كنت عايشة فيها، كنت فعلا في مأساة، شغالة دكتورة ومديرة أعمال له وطباخة وخدامة"، موضحة أن الشاعر هشام صادق شاهد على أن اللحن من ألحانها هي وليس ألحان أحمد سعد.

وتابعت: "أنا مش بسرق لحن حد، ولا بسرق أي شيء من حد، أنا بخاف ربنا جدا".

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