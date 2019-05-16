ريهام سعيد توجه رسالة لريم البارودي: "ظلمتي نفسك لما حطيتيها في الباكابورت ده"

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة للفنانة ريم البارودي، عقب حلقة الفنانة سمية الخشاب اليوم، والتي ردت فيها على طليقها، وطليق ريم، الفنان أحمد سعد.

ونشرت "سعيد" صورة تجمعها بالبارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن انتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفه إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

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يذكر أن ريهام كانت أول من استضاف الفنانة ريم البارودي، عقب انفصالها من أحمد سعد، وزواجه من سمية الخشاب، وكانت "البارودي" فجرت خلال استضافتها حينها مفاجأة زواجها من أحمد.

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