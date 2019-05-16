حرص الفنان شريف رمزي، على توجيه رسالة، لزوجته الفنانة المعتزلة، ريهام أيمن، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر "رمزي" عدة صور من حفل زفافهم، مُعلقًا: "عيد زواج رابع سعيد، أنا أحبك كثيرا، وسعيد جدًا، ولحسن الحظ أنك في حياتي وستظل دائمًا وإلى الأبد".
وكانت "ريهام" احتفلت صباح اليوم، عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام"، قائلة: "4 سنوات من النعيم، ذكرى زواجنا، زوجي وصديقي الحبيب، سأحبك للأبد".
يذكر أن ريهام وشريف، احتفلا بزواجهما في 2014، وأنجبا طفلين، "رمزي"، و"ليليا".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف رمزي يوجه رسالة لريهام أيمن في عيد زواجهما: "لحسن الحظ أنك في حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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