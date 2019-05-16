نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطعا من حوار سابق لها مع الإعلامية، إسعاد يونس، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهر المقطع قول السباعي: "ماما كانت بتحب بابا لأن دمه كان خفيف، وأنا أبويا اتجوز 18 مرة".
وأعادت "ناهد" ردها على هذا التصريح، خلال حوار آخر، مع الإعلامية سمر يسري، مؤكدة أنها ترفض رجلا تزوج أكثر من مرة، قائلة: "أنا عاوزة واحد يحبني كتير".
وأرفقت الفنانة المقاطع بتعليقها: "سبحان الله تعدي السنين وأعمل الزوجة 18".
جدير بالذكر أن ناهد تشارك الفنان حسن الرداد، في موسم رمضان الحالي، بمسلسل الزوجة 18، برفقة هيدي كرم، ومجموعة من الفنانات.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تقارن بين مسلسل الزوجة 18 ووالدها: "أبويا اتجوز 18 مرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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