الامارات | تيم كونواي يرحل عن 85 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تيم كونواي يرحل عن 85 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل الأميركي تيم كونواي، الحائز جائزة إيمي، أول من أمس، عن عمر ناهز 85 عاماً، وذلك حسبما قال هوارد براغمان المتحدث باسمه.

وقال براغمان إن كونواي توفي في لوس أنجلوس، صباح أول من أمس، موضحاً أنه عانى قبل وفاته مضاعفات ضغط الدم، لكن لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بالزهايمر.

وذاع صيت كونواي، بعد مشاركته في برنامج «ذا كارو بورنيت شو» الكوميدي.