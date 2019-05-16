الامارات | «تشويش» يسدل الستار على فعالياته بعرض «آلات حادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تشويش» يسدل الستار على فعالياته بعرض «آلات حادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز مرايا للفنون في الشارقة سحوراً جماعياً، يتضمن عرضاً سينمائياً، في إطار البرنامج التفاعلي لمعرض «تشويش: ضجيج المواد»، في 25 مايو الجاري.

ويعرض خلال ختام المعرض، الذي انطلق في الثاني من مارس الماضي، فيلم «آلات حادة» للمخرجة الفنانة نجوم الغانم، التي عينت لتمثل دولة الإمارات في بينالي فينيسيا 2019، والفيلم الوثائقي فيه تصوير لحياة الفنان الراحل حسن شريف؛ الذي يعد من الفنانين الأكثر تأثيراً في الخليج. وسيعرض الفيلم بالتعاون مع سينما عقيل، والجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية.

يشار إلى أن معرض «تشويش: ضجيج المواد»، من تنظيم قيّمة مركز مرايا للفنون، لورا ميتزلر، ويعرض أعمال الفنانين الستة: منى عياش، وعائشة حاضر، وروضة الكتبي، وهاشل اللمكي، وزارا محمود، وتور سيدل، إلى جانب ضيفة المعرض الفنانة نجوم الغانم، التي استجابت لفكرة ضجيج المواد اليومية، المستوحاة من البيئة المحيطة بنا، وتبحث عن العناصر التي غالباً يتم تجاهلها. ويشير «تشويش» في اللغة إلى الضوضاء البيضاء بمعنى عطل فني، وهو مصطلح ينطبق على أجهزة الراديو والتلفزيون، ولكن يمكن أيضاً أن يكون نوعاً من الاضطراب العقلي أو الارتباك، نتيجة الإرهاق الناتج عن البيئة المحيطة الغامرة.

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ونظم المعرض، على مدار نحو ثلاثة أشهر مع برنامج تفاعلي حافل بالأنشطة، مثل ورش العمل مع الفنانين، وجلسات نقاشية بين عدد من الفنانين المشاركين في المعرض، في الشارقة ودبي، بالتعاون مع مركز جميل للفنون، وفي أبوظبي بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك لتعميق فهم الجمهور للأعمال المعروضة في معرض «تشويش: ضجيج المواد»، إلى جانب منح أفراد الجمهور فرصة المشاركة، وإبداء آرائهم حول الأعمال وفكرة المعرض، وأيضاً ليكون الجمهور نفسه جزءاً من المعرض ذاته.

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الجاري، يعرض الفيلم في مركز مرايا للفنون.