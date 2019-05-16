الامارات | نيبالي يحقق رقماً قياسياً في تسلق «إفرست»

شكرا لقرائتكم خبر عن نيبالي يحقق رقماً قياسياً في تسلق «إفرست» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مسؤولون في مجال تسلق الجبال أن نيبالياً من عشيرة «شيربا»، يبلغ من العمر 49 عاماً، وصل إلى قمة جبل إفرست للمرة الـ23، أمس، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تسلق معظم قمم أعلى جبل في العالم.

وقالت مسؤولة إدارة السياحة، ميرا أشاريا، من معسكر أسفل الجبل، إن كامي ريتا شيربا، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 متراً عبر طريق ساوث إيست ريدج، برفقة متسلق آخر من الشيربا.

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وتفوّق كامي بذلك، بفارق قمتين، على اثنين آخرين من المتسلقين من الشيربا. وأكد كامي أنه سيحاول تسلق القمة مرتين أخريين، مضيفاً قبل التوجه إلى الجبل في مارس الماضي: «مازلت قوياً وأريد أن أتسلق ساجارماتا 25 مرة»، في إشارة إلى اسم جبل إفرست بالنيبالية. وينتهي موسم التسلق في مايو الجاري، وهناك مئات المتسلقين حالياً في إفرست يحاولون الوصول إلى القمة من جانبي الجبل في نيبال والتبت.

والسياحة، التي تتضمن تسلق الجبال، هي المصدر الرئيس للدخل في نيبال الفقيرة، التي يوجد بها ثمانية من أعلى 14 جبلاً في العالم.