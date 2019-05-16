الامارات | خيول على «درجة رجال الأعمال»

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول على «درجة رجال الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت الإمارات للشحن الجوي 91 خيلاً للمشاركة في جولة لونجين العالمية للأبطال في شنغهاي بين الثالث والخامس من مايو الجاري. واستخدمت الناقلة حل «الإمارات إكوين» لنقل الخيول، الذي يضمن توفير بيئة هادئة ومريحة لها طوال الرحلة. وجرى نقل الخيل من بلجيكا على طائرتي شحن طراز «بوينغ 777» تم تخصيصهما لهذه المهمة.

وحملت الخيول على منصّات خاصة إلى الطائرة لضمان نقلها بسلاسة. ووضع خيلان في كل منصة، ما يوازي درجة رجال الأعمال. وتم تزويد المنصّات بنوافذ مشبكة لإتاحة المجال لإطعام الخيول خلال الرحلة. وتحظى الخيل على الرحلات برعاية قصوى، حيث يرافقها متخصصون مع أطباء بيطريين.

وتعاونت الإمارات للشحن الجوي مع شركة «بيدن بلودستوك» Peden Bloodstock Ltd، المتخصصة في مجال نقل الخيول، لضمان حصولها على أفضل عناية قبل وأثناء وبعد الرحلات، للمشاركة في جولة لونجين العالمية للأبطال في شنغهاي. وعادت الخيول مع الإمارات للشحن الجوي إلى بلجيكا بعد اختتام الجولة.