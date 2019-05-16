الامارات | دبي تحتفل باليوم العالمي للضوء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتفل باليوم العالمي للضوء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «كوكاكولا أرينا»، الوجهة الترفيهية الجديدة في دبي، التي تستعد لفتح أبوابها في غضون أسابيع معدودة، الغطاء عن واجهتها الخارجية المضاءة بمصابيح LED، احتفالًا باليوم العالمي للضوء.

وعبر توليد مجموعة غير محدودة من الألوان في أنماط عمودية وأفقية مذهلة، من خلال سلسة متعاقبة عديدة، يصبح من اليسير أن تتبدّل ألوان الواجهة الضوئية الخارجية المزدانة بـ 4600 مصباح LED بكبسة زر.

ويحتفي اليوم العالمي للضوء الذي يصادف 16 مايو من كل عام، بذكرى أول عملية ناجحة لليزر في عام 1960، قام بها الفيزيائي والمهندس ثيودور مايمان.

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وستتألق الواجهة الخارجية للصالة بالتنسيق مع عدد من أشهر المعالم وبالتزامن مع إطلاق فعاليات متنوعة في مجال العلوم والثقافة والفنون، في مبادرة عالمية احتفاءً باليوم العالمي للضوء.

وتُعد الواجهة الضوئية في «كوكاكولا أرينا» إحدى أبرز ميزات الوجهة المرتقب افتتاحها، وذلك بمشاركة الكوميدي الشهير، راسل بيترز، في السادس من يونيو المقبل، يليها مشاركة من الفرقة العالمية، «مارون 5»، يوم 14 يونيو المقبل.

وبينما يشاهد 17 ألف متفرج العروض الموسيقية والكوميدية ومختلف الفعاليات الحية الأخرى، سيعكس التصميم الخارجي للصالة طاقة وحيوية الحدث المقام داخل وجهة الترفيه الأولى في دبي.