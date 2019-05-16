الامارات | «الثقافة» تترأس وفد الإمارات في «الحضارات الآسيوية» بالصين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تترأس وفد الإمارات في «الحضارات الآسيوية» بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دولة الإمارات بوفد رسمي، ضمن «مؤتمر الحوار بين الحضارات الآسيوية»، المنعقد بالتزامن مع فعاليات «معرض الحضارات الآسيوية 2019»، الذي انطلقت فعالياته في 10 مايو الجاري، ويستمر حتى 20 أغسطس المقبل في العاصمة الصينية بكين.

ويضم الوفد الإماراتي الرسمي ممثلين عن كل من إدارتي التراث المادي والتراث غير المادي والهوية الوطنية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وإدارة التنقيبات الأثرية والمواقع في هيئة الشارقة للآثار، وشعبة المسح والتنقيب في بلدية دبي، ووحدة جمع المقتنيات الأثرية في دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة.

وقال الشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون، إن «الإمارات تعنى عناية فائقة بالتراث المادي وغير المادي الإماراتي بشكل خاص، وبالإرث الثقافي العالمي بشكل عام، وذلك إسهاماً منها في تقدير ثقافات ومعارف الإنسانية التي تتوارثها الأجيال وتقرأ عبرها تاريخها الإنساني المشترك، مستشرفةً مستقبلها القائم على الحوار والتواصل والتسامح والانفتاح».

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وأضاف: «تمثل الصين بالنسبة للإمارات محطة مركزية في انتشارها الآسيوي، كونها تجسد مركزاً حضارياً ثقافياً عالمياً يمتد تاريخه إلى آلاف السنين، وبما تقدمه من فرص التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الثقافية منها».

وتعكس المشاركة الإماراتية في المؤتمر والمعرض عبر وفدها الرسمي، ومجموعة القطع الأثرية التي تأتي لتعكس تاريخ الإمارات العريق، وحضارتها القديمة التي مثلت نقطة لقاء إنساني عبر طرق التجارة البرية والبحرية قديماً، وكانت صورة مشرقة لمجتمع منفتح على العالم منذ نشأته الأولى.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا المحفل التراثي الدولي المهم تحقيقاً لأهداف إبراز التواصل الإنساني والتبادل الحضاري بين الحضارات الآسيوية، وإسهاماً في بناء منصة التعاون والتبادل الإنساني للدول الآسيوية جميعها.