منة فضالي بـ"الشيشة" للعام الثاني.. ومتابعون: "مخبياها ليه ده إحنا في رمضان"

ظهرت منة فضالي من جديد وهي بالشيشة، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت منة فضالي في خيمة رمضانية موجودة في التجمع الأول، وأرفقت الصور بتعليق، "100 100 مبروك، خيمة رائعة"، مع وجود الشيشة جانبها، ما أثار تفاعل كثير من متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات على "إنستجرام".

وجاءت معظم التعليقات حول الشيشة التي تدخنها منة، ومن بنيها "مبتحترموش حرمة رمضان"، و"بتحبي الشيشة"، و"قمر يا منة"، و"شيشة تفاااااح.. شيشة يا نهى"، فيما قال آخر "مخبية الشيشه ليه عادي جداً دا إحنا في رمضان يعني".

ويبدو أن الفنانة منة فضالي لا ترى مشكلة فيها، فقد سبق وظهرت بالشيشة في عدة مناسبات، وتنشر صورها باستمرار على "إنستجرام"، ويتداولها مستخدمو "سوشيال ميديا".

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العام الماضي، ظهرت منة مع أصدقائها، تدخن الشيشة داخل أحد الكافيهات، وتداولها رواد "فيس بوك"، إلى جانب صورة أخرى عشوائية مع إحدى صديقاتها.

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