سمية الخشاب عن سعد: "ده في غيبوبة خالص.. حتى بطاقته مع زوج أخته"

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، بأنه قام بطلاقها شفهيًا بعد علمه سفرها خارج مصر بدون أذنه، موضحة أن ما ذكره سعد لا أساس له من الصحة، "الراجل ده في غيبوبة، مش عارف أصلا أنا روحت فين وجيت منين".

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن أي سفرية لها سواء تكريم أو بعض الأعمال كانت تصطحب فيها والدتها وأحيانًا أحمد سعد، موضحة أنها أبلغته بسفرها للخارج "بس هو ناسي ومش مركز"، على حد قولها.

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وأشارت إلى أن تلك الواقعة ليست سبب طلاقها شفهيًا منه، بل عندما رفضت العودة إلى منزله وأصرت على البقاء في منزل أسرتها، قال لها "طب خليكي قاعدة في البيت، ولو خرجتي تبقى طالق بالتلاته"، موضحة أن أحمد سعد إنسان مُهمل في كل شيء سواء في الطلاق أو غيره "حتى بطاقته سايبها مع زوج أخته".

وتابعت: "لما كان قاعد معانا في البيت مع أسرتي أمي كانت مدلعاه، وكانت على طول بتدعيله، وكانت بتقطع ورد من الجنينة وتدهوله وتقعد تغنيله".

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