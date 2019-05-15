في عزائم رمضان.. ما هو إتيكيت استقبال الضيوف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يتميز شهر رمضان الكريم بالعزائم والزيارات المتبادلة بين الأهل والأصدقاء، ويجهل الكثير فن وإتيكيت استقبال الضيوف والتعامل معهم.

في السطور التالية تستعرض لكم خبيرة الإتيكيت، دينا علي، إتيكيت وقواعد استقبال الضيوف في عزائم رمضان:

1- يجب أن تتم الدعوة قبل يومين على الأقل من الموعد‫ المحدد، والتأكيد عليهم قبل يوم من العزومة.

2- يفضل عدم الجمع بين أشخاص توجد بينهما خلافات حتى لا يحدث أي نوع من التوتر أو عدم الراحة.

3- وجهي الدعوة بنفسك، إما وجهاً لوجه أو من خلال الهاتف، ولكن لا يفضل إرسال رسائل إلكترونية.

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4- يجب التأكد أن المنزل يتسع لعدد المدعوين، وإذا كان لا يتسع من الأفضل إقامة "العزومة" في مكان آخر خارج المنزل.

5 - يفضل أن تسألي ضيوفك عن الأكلات المفضلة لديهم، وعند تحضير الطعام يجب تعدد الأصناف ما بين الأكلات النباتية، ونوع أو نوعين من السلطة والشوربة والمقبلات للذين يتبعون حميات غذائية.

6 - لا تتوقفي عن تناول الطعام قبل المدعوين، وإن شعرت بالشبع تظاهري بالأكل حتى ينتهوا جميعًا من تناول الطعام.

7 - يجب الانتهاء من تحضير الطعام قبل المغرب بنصف ساعة، وارتداء ملابس أنيقة ومريحة مع عدم التكلف.

8 - رحبي بضيوفك بشكل لائق، ولا تتركي أي من الضيوف جالسين وحدهم صامتين.