فائدة مهمة تحرم نفسك منها بالنوم في نهار رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

هل فكرت يوما في أن الصيام يمكنه تقديم الشفاء الجسدي والروحي لك في رمضان؟.. يتميز شهر رمضان الكريم بشكل خاص بوجود الطاقة المنظمة طوال الشهر الكريم، التي إذا استفاد بها الإنسان ستكون كفيلة له بتحقيق هذا الشفاء.

في البداية؛ قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الطاقة تنشأ نتيجة الأفكار التي يتبناها الإنسان في حياته، وأي إنسان يتبنى فكرة تنتج عنها مشاعر تؤثر على طاقة الجسم سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وأضاف عمارة، أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في نوع الطاقة، وتزويد حياته بالطاقة الإيجابية عن طريق بعض التمارين والتدريبات للتحكم في الأفكار، التي يصل بها إلى الرضا والتفاؤل والسعادة، والانطلاق على الدوام.

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وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن الطاقة تتغير مكانيًا وزمانيًا، إذ إن الطاقة المكانية تتواجد في بعض الأماكن ذات الطاقة العالية كدور العبادة والأماكن الطبيعية والجبال والبحار، أما الطاقة الزمانية مرتبطة ببعض الأوقات السنوية والشهرية واليومية ففي اليوم قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب، ويوم الجمعة من كل أسبوع، والشهرية شهر رمضان منتصف الشهر القمري (3 ليال).

وأكد أحمد عمارة، أن الإنسان يستطيع أن يستفيد ويشحن من طاقة رمضان العالية عن طريق العمل والاستيقاظ في ساعات الصيام، وتقليل الأكل بعد الإفطار.

وأشار إلى أنه: "كلما قلل الإنسان الأكل كلما شحن طاقة أكثر واستفاد ولكن بشرط أن يكون مستيقظًا، لأن من ينام خلال ساعات الصيام لا يستفيد من الطاقة، ولذلك فمن المهم جدًا أن أكون في حالة حركة وعمل للاستفادة أكثر من طاقة رمضان".