وصل سعرها لـ300 جنيهًا.. تعرف على الحلوى الأكثر طلبًا في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تتسابق محلات الحلويات خلال شهر رمضان الكريم على طريقة عرض الحلوى الرمضانية بأفكار وتقاليع مختلفة، وتجد بعضها قبولا من المصريين.

وعلى الرغم من ظهور الكنافة بالمانجو منذ عدة سنوات، إلا أنه منذ بداية شهر رمضان ارتفعت مبيعاتها في معظم محلات الحلوى بالإضافة إلى "كنافة شارع شريف"، إذ تم إطلاق هذا الاسم عليها نسبة إلى برنامج الإعلامي شريف مدكور، وفقًا لحلواني شهير.

وجمع لكم "الخليج 365" سعر الكنافة بالمانجو وشارع شريف من أشهر محلات الحلوى، وتراوح ثمن الكيلو من الأولى من 200 جنيهًا إلى 300 جنيهًا تقريبًا، فيما وصل سعر كنافة شارع شريف إلى 200 جنيهًا للكيلو.

لكن ما هي طريقة عمل كنافة "شارع شريف"؟

مقادير ربع كيلو كنافة كالتالي:

زيت ذرة كراميل جاهز

2 كوب كاسترد جاهز

2 كوب كريمة مخفوقة

مكسرات مجروشة

بلح

لوز محمص فاتح

حسنًا.. ما طريقة التحضير؟

حمري الكنافة في زيت الذرة

اخلطي الكاسترد مع الكريمة

ضعي في كاسات التقديم الكنافة ثم طبقة من الكاسترد مع الكريمة

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ضيفي طبقة من المكسرات ثم خليط الكاسترد و الكريمة والبلح

زينيها بالكريمة المخفوقة و صوص الكراميل.

وعن طريقة عمل الكنافة بالمانجا:

أولًا: المكونات:

نصف كيلو كنافة

200 جرام سمنة

4 ملعقة كبيرة زيت

شرائح مانجو

2 كوب عصير مانجو

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة نشا أو أكثر

سكر بودرة

ثانيًا: طريقة التحضير:

حمري الكنافة في السمنة والزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم اخلطيها مع قليل من سكر البودرة وضعيها في قاع البايركس.

ثم سخني عصير المانجو وضيفي عليه السكر والنشا وقلبيهما حتى يثقل القوام، ليصبح مثل المهلبية، وللحصول على كريمة المانجو ضيفي طبقة من القشطة على الكنافة ثم ضيفي طبقات أخرى ثم زينيها بالكريمة المخفوقة وشرائح المانجو وقدميها.