إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالأطعمة في الثلاجة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

إذا طهوت المكرونة اليوم هل ستظل صالحة للأكل خلال يومين، أم سيتحتم علي التخلص منها؟

من المفيد معرفة عدة قواعد فيما يتعلق بفترة حفظ الطعام في الثلاجة. ويتوقف الأمر كله على نوعية الطعام. ولكن بحسب عالم الأحياء الدقيقة البروفيسور ديرك بوكمول، أغلب الأشياء سوف تصلح على الأرجح للبقاء في الثلاجة لأيام قليلة.

ويجب ألا يتم إبقاء المكرونة والشعيرية (نودلز) في الثلاجة أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام، أما البطاطس المطهية فلا تصلح سوى للبقاء ثلاثة أيام، حتى أن الأرز المطهي لا يجب أن يظل في الثلاجة أكثر من يومين. ويرجع هذا لأن هذه الأطعمة تحتوي على النشا المعرضة للغاية بجذب البكتيريا.

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ولا يمكن أن تقتل هذه البكتيريا بسهولة بتسخين الطعام، لأنها مقاومة جدا للحرارة. وينصح عالم الأحياء الدقيقة أيضا بعدم إبقاء عبوة اللبن المفتوحة لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام.

ولمنع الجراثيم من مرافقة الطعام إلى الثلاجة في المقام الأول، تأكد من وضع الطعام البارد في الثلاجة في أسرع وقت ممكن، بعد ساعتين من طهيه على الأكثر. وإلا ستزيد احتمالية أن تتضاعف البكتريا سريعا.

وعند إعادة تسخين وجبة ما تأكد من فعل هذا لدقيقتين على الأقل على درجة حرارة 70 درجة مئوية. وينصح بوكمول أيضا بتنظيف الثلاجة مرة في الشهر على الأقل.