سمية الخشاب تكشف حقيقة النصب على أحمد سعد: "أنا بخاف ربنا"

كشفت الفنانة سمية الخشاب، حقيقة سرقتها لحن أغنية "قلبي يا ناس" من طليقها الفنان أحمد سعد، وتسجيلها باسم "سوكة" في الشهر العقاري، موضحة أنها لم تّسرق لحن الأغنية كما ادعى طليقها بل كانت الأغنية فكرتها سواء كلمات أو ألحان، ولكن سعد ساعدها فيها فقط.

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا من الأغنية دي كنت عاوزة أعبر عن الحالة اللي أنا كنت عايشة فيها، كنت فعلا في مأساة، شغالة دكتورة ومديرة أعمال له وطباخة وخدامة"، موضحة أن الشاعر هشام صادق شاهد على أن اللحن من ألحانها هي وليس ألحان أحمد سعد.

وتابعت: "أنا مش بسرق لحن حد، ولا بسرق أي شيء من حد، أنا بخاف ربنا جدا".

وعلقت الفنانة سمية الخشاب، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، والتي قال فيها إنها رفضت منحه الشقة الخاصة به والذي دفع أموالها من ماله الخاص وقد كتبها باسمها، مضيفة: "هو بيكذب على طول، هو أصلا معندهوش دفتر شيكات، وقالي أنا بخاف أكتب شيكات".

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وأضافت "الخشاب"، أن أحمد سعد اشترى سيارة لأم أولاده بالتقسيط وكتب على نفسه شيكات، ولكن صاحب المعرض لم يجد في رصيد أحمد سعد البنكي ما يُسدد هذه الشيكات وأخد رفض على الشيكات.

وتابعت: "البنك عمله بلاك ليست، فمعرفش يطلع دفتر شيكات، جه بقى بعد ما ضربني بيقولي انقلي الشقة باسمي، وانا هكتبلك الشيكات، قولتله لأ، أنا دافعة في الشقة أكتر ما هو دفع، وبعدين هاخد شقته ليه، هو أنا ناقصني بيوت، أنا واخدة فيلا في المنطقة اللي هو واخد فيها الشقة 6 أضعاف شقته، أنا كمان عندي بيوت والله ما أعرف عددها".

وواصلت: "أنا هدفع فلوس الشقة وادهاله ليه.. هو أنا هبلة، أنا اديته الفلوس اللي دفعها في الشقة"، وقامت بإظهار ما يُثبت إعطائها لطليقها الأموال التي دفعها في الشقة.

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