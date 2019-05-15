سمية الخشاب تكشف شروع أحمد سعد في قتلها: "الطلاق رزق"

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي عُرض على شاشة "القاهرة والناس"، بأن "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عنه بشكل غير لائق تبقى مش تمام".

وقالت "الخشاب"، خلال حوارها في حلقة جديدة من نفس البرنامج : "يعني هو اللي قاله هو اللي راجل تمام؟، إيه كمية التناقض ده، إيه الكذب وإيه الادعاءات وإيه الظلم ده، هو ينفع واحد يتجوز واحدة ويطلع يطلع فيها كل العبر، لازم هو اللي يبقى راجل تمام الأول".

وأكدت أن طليقها الفنان أحمد سعد شرع في قتلها خلال فترة زواجها منه، كما تسبب لها عاهة مستديمة لها حيث ظل يضربها في منطقة الطحال، ما تسبب في انفجاره، ورغم ذلك رفضت الإبلاغ عنه، "سألت عن ما حدث فوجدت أنه قد يتسبب له في السجن 7 سنوات".

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وتابعت أن كل تصريحات طليقها أحمد سعد، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، كانت تمثيل، موضحة أنها لم تُسيء إلى أحمد سعد خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، واكتفت بقولها "الطلاق رزق"، مضيفة: "ولحد الآن بقول الحمد لله على طلاقي من أحمد سعد".

وأوضحت أن حياتها كانت مُعرضة للخطر مع أحمد سعد، وتعتبر أن التعاسة والبؤس أقل شيء شعرت به خلال وجودها معاه، مستطردة: "هو كان عنده ظروف زي ما طليقته ريم البارودي ما قالت، وكان عاوز حد يقف جنبه، بس حياتي كانت في خطر معاه".

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