سمية الخشاب عن سرقتها لحن أغنية من أحمد سعد: "ماحصلش.. أنا بخاف ربنا"

كشفت الفنانة سمية الخشاب، حقيقة سرقتها لحن أغنية "قلبي يا ناس" من طليقها الفنان أحمد سعد، وتسجيلها باسم "سوكة" في الشهر العقاري، موضحة أنها لم تّسرق لحن الأغنية كما ادعى طليقها بل كانت الأغنية فكرتها سواء كلمات أو ألحان، ولكن سعد ساعدها فيها فقط.

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا من الأغنية دي كنت عاوزة أعبر عن الحالة اللي أنا كنت عايشة فيها، كنت فعلا في مأساة، شغالة دكتورة ومديرة أعمال له وطباخة وخدامة"، موضحة أن الشاعر هشام صادق شاهد على أن اللحن من ألحانها هي وليس ألحان أحمد سعد.

وتابعت: "أنا مش بسرق لحن حد، ولا بسرق أي شيء من حد، أنا بخاف ربنا جدا".

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