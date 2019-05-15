أظهر أحمد سعد، تجاهلا لتصريحات زوجته السابقة سمية الخشاب ضده في حلقة برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة القاهرة والناس. ونشر سعد، عبر حسابه على موقع الإنستجرام، في منتصف الحلقة، دعاء بصوته، ليظهر للمتابعين أنه يتجاهل رؤية الحلقة، وجاءت التعليقات جميعها كردود فعل على حلقة سمية الخشاب وبسمة وهبة. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من أحمد سعد على حلقة سمية الخشاب مع بسمة وهبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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