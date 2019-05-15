نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة لها وبصحبتها الفانة سمية الخشاب على حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، قائلة: "ربنا معاكي يا سمية، وإن شاء الله ربنا يهدي النفوس، وييسر ليكي انتي وأحمد اللي فيه الخير".
وأضافت وهبة، أنها "انتم الاتنين طيبين، وأنا متعاطفة معاكي ومتعاطفة معاه لأن أنتم بتحبوا بعض، وربنا يكرمك يا سمية ونصيحة مني ما تديش ودنك للحاقدين والحاسدين، وخصوصا اللي بيقولولك أني بقول أني مش متعاطفة معاكي وأني مش بكلمك عن قصد".
وتابعت: "أنا بحبك وبقدرك بس كل الحكايهً أني مش عاوزه أكون طرف في الموضوع وربنا يكرمك حبيبتي، يا نجمة ف السماء".
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة لسمية الخشاب: "انتي وسعد طيبين.. ربنا يهدي النفوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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