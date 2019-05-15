سمية الخشاب: "أحمد سعد كان عاوز يرجعلي بعد الطلاق.. وأنا رفضت"

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن عدد الأشخاص الذين هنأوها بعد طلاقها من الفنان أحمد سعد كبير جدًا، مضيفة: "ده محدش باركلي بعد ما اتجوزته بس بركولي بعد الطلاق".

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "عمري ما دخلت عنده على السوشيال ميديا، هو أصلا مش بيفرق معايا، لأن كتر القسوة يّعلم الجفا"، موضحة أنه كان يريد العودة لها بعد الطلاق ولكنها رفضت.

وتابعت: "اللي حوالين أحمد سعد بيغرقوه بس خليه يغرق، كلامه كله مفهوش عقل، محدش كده يقف جنبه يقوله بس يا حبيبي عيب الكلام ده"، موضحة أن أحمد سعد طلقها غيابيًا بالفعل ولكن بعد أن قامت برفع دعوى قضائية للطلاق منه في 28 من مارس 2019.

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