سمية الخشاب عن سيارة أحمد سعد: "دفعت نص ثمنها.. بلاش نخترع كلام"

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، والتي قال فيها "سمية الخشاب دفعتلي قسط من سيارتي الجديدة في يوم عيد ميلادي كهدية"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "الخشاب"، إنها دفعت نصف ثمن السيارة التي قام أحمد سعد بشرائها، ومعها ما يُثبت ذلك، ولم يكن هذا في يوم عيد ميلاده كما ذكر أو كانت هدية له، مستطردة: "هو أنا مليارديرة عشان أجيب عربيات في أعياد الميلاد".

وتابعت: "أنا قلت لأحمد سعد هدفعلك نصف فلوس العربية، ولما يكون معاك فلوس ابقى غيرلي عربيتي، مش هنقعد نخترع في كلام وخلاص".

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