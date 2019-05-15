سمية الخشاب: أحمد سعد خايف مني.. "اسكت أحسن لك كفاية تفاهات"

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد، رفض ظهوري في برنامج "شيخ الحارة"، واشترط على الإعلامية بسمة وهبة بعدم استضافتي "كان خايف مني"، وذلك خلال حوارها في البرنامج، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "الخشاب": "يعني هو عاوز يحذف طوبة عليا ويجري، طب ما يستنى عشان اشيل الطوبة وأحدفه بيها، أنا زهقت من كتر الكلام، وعاوزه أعيش في سلام، كفاياني سنتين عذاب ودمار صحي ونفسي وعصبي".

وتابعت: "أنا زهقت من كتر التفاهات، الموضوع أخذ أكتر من حجمه، الحياة مش هتقف على أثنين اتجوزوا واطلقوا، أحمد سعد كان عاوز يخسرني جمهوري، بس عاوز أقوله كرامتي وسمعتي خط أحمر، إنت لازم تسكت خالص أحسنلك".

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