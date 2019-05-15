سمية الخشاب: أحمد سعد جابلي عاهة مستديمة .."طحالي انفجر بسببه"

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، صورة من العملية التي أجريت للفنانة سمية الخشاب بعد انفجار الطحال الخاص بها بعد التعدي عليها بالضرب من قبل طليقها الفنان أحمد سعد، وذلك خلال برنامج "شيخ الحارة" الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".
وقالت سمية الخشاب، إن أحمد سعد تسبب لها في عاهة مستديمة، وفقدت طحالها بسبب تعديه عليها، مضيفة: "لو ضربني في وشي كنت هقدر أدافع عن نفسي، بس ضربني ضربات متعددة في ظهري بالخاتم بتاعه، انفجر الطحال بتاعي وأنا مش حاسة، كنت هموت واتنقلي دم".
وتابعت: "طلع أحمد سعد بعد ما دخلت أوضة العمليات يبكي على الانستجرام ويقول ادعوا لسمية الخشاب، (ضربني وبكي وسبقنى واشتكى)"، موضحة أنها سامحت سعد على ذلك بعد قوله لها أنه لم يكن في وعيه.
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