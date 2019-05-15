سمية الخشاب تكشف سر خلافها مع أحمد سعد: كل اخواته كان معاهم مفتاح شقته

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد كان "مشحونا منها" بسبب رفضها الجلوس معه في شقته بالتجمع الخامس، بعد أن أصرت على الجلوس في منزل أسرتها، رغم أنه كان يعيش معها في شقه والدته، مضيفة: "أحمد سعد راجل ودني، الناس قالوله ليه تسيب بيتك وتروح لبيتها هي وكده".

وأضافت " الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا اتفاجئت أن بيته إيجار، ومكنش قايلي إنه إيجار، عرفت من البواب بالصدفة إنه إيجار، فسبته تاني وروحت عند بيت أسرتي، عشان كل اخواته كان معاهم مفتاح شقته، وأنا مش عايشه في لوكاندة".

وتابعت: "أنا اتجوزت أحمد سعد وهو مش حيلته حاجة، الناس اللي حواليا كانوا بيشتغلوه، كانوا بياخدوا فلوسه".

​