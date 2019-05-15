سمية الخشاب: أحمد سعد "حاول يقتلني وسبب لي عاهة مستديمة"

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد شرع في قتلها خلال فترة زواجها منه.

وكشفت سمية، خلال حديثها فى برنامج شيخ الحارة، أن أحمد تسبب في عاهة مستديمة لها حيث ظل يضربها في منطقة الطحال، ما تسبب في انفجاره.

وأشارت سمية إلى أنها رفضت الإبلاغ عنه، "سألت عن ما حدث فوجدت أنه قد يتسبب له في السجن 7 سنوات".

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وتابعت أن كل تصريحات طليقها أحمد سعد، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على قناة "القاهرة والناس"، كانت تمثيل، موضحة أنها لم تُسيء إلى أحمد سعد خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، واكتفت بقولها "الطلاق رزق"، مضيفة: "ولحد الآن بقول الحمد لله على طلاقي من أحمد سعد".

وأضافت، أن حياتها كانت مُعرضه للخطر مع أحمد سعد، وتعتبر أن التعاسة والبؤس أقل شيء شعرت بيه خلال وجودها معاه، مستطردة: "هو كان عنده ظروف زي ما طليقته ريم البارودي ما قالت، وكان عاوز حد يقف جنبه، بس حياتي كانت في خطر معاه".

وتابعت: "أحمد سعد كان هيقتلني، وكان ممكن دلوقتي يبقى موجود في السجن في قضية شروع في القتل ، بس أنا عشان ست محترمة وبراعي العيش والملح اللي هو ميعرفش عنهم حاجة، مرفعتش القضية".

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