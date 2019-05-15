سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: "راجل مش تمام.. كذاب ومتناقض"

علقت الفنانة سمية الخشاب، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي عُرض على شاشة "القاهرة والناس"، بأن "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عنه بشكل غير لائق تبقى مش تمام".

وقالت "الخشاب"، خلال حوارها في حلقة جديدة من نفس البرنامج : "يعني هو اللي قاله هو اللي راجل تمام؟، إيه كمية التناقض ده، إيه الكذب وإيه الادعاءات وإيه الظلم ده، هو ينفع واحد يتجوز واحدة ويطلع يطلع فيها كل العبر، لازم هو اللي يبقى راجل تمام الأول".

​