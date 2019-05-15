علقت الفنانة سمية الخشاب، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي عُرض على شاشة "القاهرة والناس"، بأن "الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عنه بشكل غير لائق تبقى مش تمام".
وقالت "الخشاب"، خلال حوارها في حلقة جديدة من نفس البرنامج : "يعني هو اللي قاله هو اللي راجل تمام؟، إيه كمية التناقض ده، إيه الكذب وإيه الادعاءات وإيه الظلم ده، هو ينفع واحد يتجوز واحدة ويطلع يطلع فيها كل العبر، لازم هو اللي يبقى راجل تمام الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: "راجل مش تمام.. كذاب ومتناقض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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