"أمهات مصر" عن امتحانات الإعدادية: "مستقصدينا ليه!"

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية شهدت صعوبة في محافظات وسهولة في محافظات أخرى، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة تضمن أسئلة كثيرة وتحتاج لوقت كبير للاجابة عليها، كما شهد إمتحان الهندسة لطلاب محافظة الجيزة صعوبة في أغلب الأسئلة خاصة السؤال الثالث في الفقرة (أ) حيث تعرض الطلاب لحيرة في الأجابة عليه، وكذلك السؤال الخامس، وقال أولياء أمور الطلاب: "حرام عليهم، الجبر امبارح كان صعب، وانهاردة الهندسة صعب" .

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وأوضحت "عبير"، أن امتحان مادة الدراسات لطلاب محافظة القليوبية تضمن سهولة في الجزء الخاص بالتاريخ وصعوبة في الجغرافيا، بينما جاء امتحان الجبر لطلاب محافظة الغربية فوق مستوى الطالب المتميز، فيما جاء امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الشرقية سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت إلى أن امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الإسكندرية جاء صعبا وفوق مستوى الطالب المتميز وتضمن أسئلة تحتمل أكثر من إجابة، والامتحان ركز على جزئية واحدة من المنهح وتجاهل الباقي، والأسئلة مبتكرة وجديدة وتحتاج لوقت كبير للإجابة عليها، وصعوبة في بعض المعادلات، الأمر الذي أثار غضب واستياء الطلاب وأولياء الأمور، قائلين: "هم كدا مستقصدينا وجايبين امتحانات صعبة، وياريت المصححين يراعوا صعوبة الامتحانات وصيام الطلاب".

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