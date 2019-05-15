6 أطعمة تمنع اسمرار البشرة في نهار رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

تتعرض البشرة خلال شهر رمضان لحالة من التعب والإجهاد، نظرًا للمجهود الذي تقوم به المرأة أثناء الصيام، وبدوره يفقد الجسم كثيرًا من العناصر ذات التأثير الجيد على البشرة، ومن ثم تظهر البشرة بشكل أكثر اسمرارا كما تكون باهتة غير نضرة، لذلك ينبغي الوضع في الاعتبار تناول بعض الأطعمة في الفترة من الإفطار للسحور، لقدرتها الهائلة على التأثير على البشرة ومنع تعرضها للاسمرار لاسيما إذا كانت المرأة كثيرة التواجد تحت أشعة الشمس أثناء ساعات الصوم.

وفي السطور التالية يحصر الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير معهد التغذية الأسبق، هذه المجموعة من الأطعمة:

1- الخضروات الورقية مثل السبانخ

تحتوي على نسبة عالية من الحديد ونسبة أخرى من فيتامين "أ" تؤثر إيجابًا على البشرة وتمنع تصبغها، بل وتظهرها نضرة براقة، فكلما كان جسم الإنسان يحتوي على نسبة كافية من الفيتامينات والمعادن، كلما عاد ذلك على الشكل العام بصورة إيجابية.

2- البيض

يمكن تناول البيض في وجبة السحور لاحتوائه على البروتين وفيتامين "أ"، اللذان يفيدان العظام والبشرة، حيث تحمي هذه العناصر البشرة من الاسمرار خلال شهر رمضان.

3- الجزر

ينبغي تناوله يوميًا على الإفطار، لاحتوائه على فيتامين "أ" ومجموعة من العناصر المهمة لجميع أعضاء الجسم، لا سيما على البشرة حيث يمنحها الصفاء.

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4- المشمش

يمنح المشمش للبشرة نضارة وبريق، كما أنه يحميها من تغير لونها نتيجة الصيام وأشعة الشمس، لاحتوائها على فيتامينات عديدة.

5- الأفوكادو

من الأطعمة التي تؤثر إيجابًا على البشرة لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، كما أن به مضادات أكسدة تحافظ على نضارة البشرة.

6- السلطة الخضراء

ينبغي أن تتكون من "الطماطم، الخيار، البصل، الجرجير، البقدونس، الجزر، وبعض قطرات زيت الزيتون والليمون"، هذه المكونات مختلطة يمكنها أن تحافظ على بريق البشرة على مدار ساعات الصيام، ويفضل أن يتم تناولها بصورة دورية على الفطار أو السحور.

وأضاف مدير معهد التغذية الأسبق، أن التغذية الجيدة من شأنها أن تحافظ على الشكل العام لجسم الإنسان، كما تظهر الوجه صافيا ونضرا.

ووجه بضرورة أن يتم التنوع في تناول الأطعمة لكون جميعها يفيد البشرة، ويمنح الجسم العناصر المطلوبة على مدار ساعات الصيام ولكافة الأعضاء.