كريمات الوقاية من الشمس.. ما هي وكيف تعمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - في فصل الصيف تشتد حرارة الشمس كثيراً ما يستدعي منكِ مبادرة سريعة لحماية بشرتك من أشعتها القوية والمضرّة بها. ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يدركون تماماً ما هو دور الكريم الواقي من أشعة الشمس ومدى فعاليته. كما أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة في الهدف من وراء استخدامه.





1- هل يمنع كريم الحماية عملية البرونزاج؟



يعمل كريم الحماية على التخفيف قدر الإمكان من أضرار أشعة الشمس والتقليل من مستوى الدبغات عن البشرة، إلا أنه لا يمنع تأثيرها بشكل كليّ. فهو يحتوي على عناصر تعمل كحاجب للأشعة، ولكن يتسرّب بعضها إلى البشرة ليمنحها لوناً أسمر دون أن يتسبّب بحرقها أو تقشيرها. لذا فإن الاعتقاد السائد بأن كريم الحماية من أشعة الشمس يمنعك من الحصول على لون برونزي جميل هو اعتقاد خاطئ!

Clarins







2- ما هو الفرق بين أشعة UVA وUVB؟



يتكون ضوء الشمس الذي يصيب بشرتنا من أشعة UVA وUVB، ولكل من هذه الأشعة تهديدات مختلفة على البشرة. تؤثر أشعة UVB في الغالب على سطح البشرة وتتسبّب ببعض الحروق، بينما تدخل أشعة UVA إلى أعماقها ما قد يؤدي إلى أضرار دائمة كالبقع الداكنة والتجاعيد والترهّل وغيرها من أعراض الشيخوخة المبكرة.

Clinique





3- كيف نستخدم كريم الوقاية من الشمس؟



طبّقي كريم الوقاية من أشعة الشمس قبل نصف ساعة من خروجك من المنزل. أما إذا كنت تقصدين الشاطئ وتنوين تمضية وقت طويل تحت أشعة الشمس، عليك إعادة تطبيق الكريم كل ساعتين.

Kiehl's





4- هل نحتاج إلى كريم الوقاية في الظلّ؟



كريم الوقاية من أشعة الشمس يجب أن يُطبّق بشكل يومي وفي كل الأوقات. فالظل لا يمنع ضوء الأشعة من الامتداد والوصول إلى البشرة.

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Neutrogena

5- ماذا يعني عامل الوقاية من الشمس؟

عامل الوقاية يكون مذكوراً على قارورة المستحضر. عندما يذكر SPF30 فإن هذا يعنب أن المستحضر يحمي بشرتك من الاحتراق 30 مرة أكثر من عدم وجود كريم حماية. في حين أن SPF 50 سوف يحميها لمدة تصل إلى 50 مرة.

Dior Bronze

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