نجمات مهرجان كان السينمائي : إطلالات جرئية وأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - كما في كل عام ، يفاجئنا مهرجان كان السينمائي الدولي Cannes Festival 2019 بالإطلالات المميزة للنجمات على السجادة الحمراء.

فيديو: مهرجان كان السينمائي 2019 انطلق بغياب نتفليكس

مهرجان كان السينمائي المعروف بكونه يعرض أفضل المواهب السينمائية في العالم ، تتنافس خلاله النجمات للظهور بإطلالات تحبس الأنفاس لتتحوّل إلى حديث الصحافة والنقاد خصوصاً وأنّ شركة لوريال L'Oréal الفرنسية الرائدة في عالم مستحضرات التجميل هي الراعية الرسمية لإطلالاتهن بينما تتولى دار شوبارد Chopard الفرنسية العالمية للمجوهرات رعاية المهرجان وتقديم جوائز السعفة الذهبية .



مهرجان كان السينمائي الدولي Cannes Festival 2019 الذي يستمر 11 يومًا على طول الريفيرا الفرنسية والذي بدأت فعالياته يوم أمس عبر إطلالات لعدد من النجمات مثل إيل فانينغ Elle Fanning، و تيلدا سوينتون Tilda Swinton، وسيلينا غوميز ، و إيفا لونغوريا ، وجوليان مور على السجادة الحمراء ، وتنافسن بإطلالات جريئة وأنيقة .

نجمات فوق الأربعين لا يتخلين عن هذه الألوان

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فظهرت النجمة إيفا لونغوريا Eva Longoria بفستان باستيل وردي من الكريب ومطرز بالباييت بقصة جرئية من تصميم ألبيرتا فيريتي ونافست بجرأتها العارضة أليساندرا أمبروزيو التي تألقت بزي إغريقي بكتف واحدة من تصميم رالف أند روسو Ralph & Russo وهو نفسه الدار الذي اختارته الممثلة غونغ لي Gong Li ، بينما تألقت سيلينا غوميز Selena Gomez بفستان من قطعتين تميّز بشقه العالي من لويس فويتون Louis Vuitton . واختارت النجمة جوليان مور Julianne Moore فستاناً باللون الأخضر من ديور Dior.

إطلالات مهرجان كان متواضعة وسيلينا غوميز تصدم الجميع!