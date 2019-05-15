إطلالات مهرجان كان متواضعة وسيلينا غوميز تصدم الجميع!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - صادف يوم أمس افتتاح مهرجان كان السينمائي لعام 2019، وجميعنا ننتظر بفارغ الصبر هذا الحدث، لمتابعة اطلالات النجمات على السجادة الحمراء الخاصة به، والتي تستمر لما يقارب الـ 10 أيام، وطبعًا دائمًا ما تكون أقوى الاطلالات في يومي الافتتاح والختام، غير أنّ اطلالات مهرجان كان في حفل الافتتاح أمس، كانت متواضعة وأقل من التوقعات، وإليكِ بعض الأمثلة.



سيلينا غوميز في اطلالة باللون الأبيض من لويس فويتون:



منذ مدة وسيلينا غوميز Selena Gomez غائبة عن الأضواء، وكنا نتوقع منها اطلالة مبهرة في مهرجان كان، غير أنّ اطلالاتها كانت مخيّبة للآمال، حيث اختارت تنسيقًا باللون الأبيض من دار “لويس فويتون” Louis Vuitton، عبارة عن كورسيه قصيرة مع تنورة ماكسي بخصر عالٍ لها حزام عريض على الخصر، وشق طويل على الساق، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ ميتالك باللون الفضي وعقد لافت من الماس.







إيفا لونغوريا في فستان من البيرتا فيريتي:



إيفا لونغوريا Eva Longoria اختارت لوك فاخرًا لكنه جريء، في حفل الافتتاح، وكان عبارة عن فستان باللون الزهري من قماش حرير الساتان والميتالك باللوك الزهري، بقصة الكتف الواحد من “البريتا فيريتي” Alberta Ferretti له شق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أنيق.



جوليا موور في اطلالة ناعمة باللون الأخضر من ديور:



من المعروف عن جوليا موور Julianne Moore اطلالاتها الرائعة والناعمة التي تختارها على السجادة الحمراء، واطلالة أمس التي اختارتها من دار “ديور” Dior كانت على المقدار نفسه من الأناقة، حيث تألقت في فستان أوف شولدر من قماش الموسلين باللون الأخضر الغني، وزينت اللوك بأقراط من “شوبارد” Chopard مرصعة بالأحجار الخضراء أيضًا.

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إيزابيل غولارت في اطلالة براقة من إيترو:



عارضة الأزياء “إيزابيل غولارت” Izabel Goulart دائمًا ما تختار أجمل الاطلالات في مهرجان كان، واطلالتها مساء أمس مميزة جدًّا ومن الأجمل، حيث اختارت فستانًا باللون البنفسجي الغني ومن قماش براق بقصة ذيل السمكة من “ايترو” Etro، ونسقت معه أقراطًا لافتة من اللون نفسه أيضًا.





اطلالات مهرجان كان في اليوم الأول، تتأرجح بين الاطلالات المميزة والاطلالات المخيّبة للآمال، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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