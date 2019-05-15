كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - العبايات الكلاسيكية تزيد إطلالة الصبية فخامة وترفا، وهو الستايل الذي نبحث عنه بكثير من الموديلات لمختلف المناسبات الكبيرة، وللمسة محتشمة أيضا. لهذا جمعنا لك اليوم أحدث العبايات الكلاسيكية موضة ٢٠١٩.

الشين كوتيور

العبايات الشيفون المطرزة

موضة الشيفون بموديلات العبايات لا تبطل موضتها على الإطلاق، لكنها تتجدد بشكل دائم، سواء بالتطريزات او بالرسومات المختلفة، كالعبايه من كارنيلين ديزاين Carnelian Design مطرزة بالفضي اللامع، مناسبة لمشاوير ما بعد الظهر، مع كعب عال فضي وطرحة سوداء بسيطة ،لاسيما من الشيفون أيضا.

بوبلن باي

العبايات الستان المخملية مع لمسة بسيطة

الستان المخملي من أفضل الخامات بالعبايات الكلاسيكية، بإمكانك اعتماده بأكثر من طريقة كالعبايه السوداء من 21 technique تكنيك، بتصميمها البسيط، فقط لمسة من الأحجار المطرزة على الأكمام.نسقيها مع حجاب أسود أو أبيض بخامات مخملية كالدانتيل وشوز ملونة أو بلون ستان فاقع، لتمنحك لوك شبابيا، أو إن كنت تحبين لمسة أكثر ترفا، اختاري الحذاء الأسود.

كارنيليان ديزاين

العبايات الكلاسيكية مع تطريزات الأكمام

اللمسة التي يبدعها المصممون بالأكمام، تضيف لإطلالتك لمسة شبابية وحيوية، وبالوقت نفسه ستحافظين على اللمسة الكلاسيكية بالعبايه كالموديل من لابيل عبايه Labeel ABaya لابيل عبايه، نسقيها مع عبايه سوداء مع صندل مفتوح بأحد ألوانك الصيفية المميزة.

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لابيل عبايه

العبايات مع لمسة الميتالك

موضة الميتالك مازالت متربعة على عرش الموضة، فلم لا تختارينها بموديل عبايتك الكلاسيكية، كالعبايه من Rayanah Collection رايانا كولكشن، باللون الرمادي مع لمسةالميتالك على جانبي العبايه، نسقيها مع حجاب أبيض او روز ، وصندل مفتوح متدرج من ألوان العبايه.



بهذا الألبوم إليك أحدث العبايات الكلاسيكية موضة 2019.

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