انت الان تتابع تفاصيل خبر ما ردة فعل ترامب عندما شاهد صورته على جوارب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 02:55 مساءً - أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته بارتداء حاكم ولاية لويزيانا، بيلي نونجيسر، جوارب تحمل صورته مصحوبة بشعر يماثل شعره الأشقر المتطاير الذي لطالما كان مصدر تباهيه في عدد من المناسبات.

وبدا ترامب مبتسماً وهو يشير إلى الجوارب التي كان يرتديها نونجيسر، في اللقاء الذي جمعهما عند بحيرة تشارلز عقب وصوله إلى ولاية لويزيانا.

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ولاقت هذه الصورة رواجاً كبيراً في وسائل الإعلام الأمريكية، كما لفت موقع "ذا هيل" المقرّب من الكونغرس إلى أن حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري والمؤيد لترامب ارتدى "جوارب ترامب" لتحية الرئيس.

وبينما رحبت مواقع داعمة لترامب بارتداء حاكم ولاية لويزيانا لهذه الجوارب، سخرت وسائل الإعلام المناوئة له من هذا التصرف، مبدية استغرابها لاحتفاء الرئيس بصورته حتى لو كانت مرسومة على جوارب غريبة.