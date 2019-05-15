صور| طفلة تنجو من الموت بعد سقوطها من الطابق الـ11.. "ماشية وهي نايمة"

تسللت طفلة تايلاندية تبلغ من العمر5 أعوام إلى خارج غرفة الفندق الذي تتواجد به بصحبه والدها "ديشا سوكبلوم"، البالغ من العمر 43 عامًا، بينما كان نائمًا لتحاول استخدام المصعد الكهربائي.

تعثرت الطفلة في استخدام المصعد الكهربائي وقامت بتسلق الدرج وألقت بنفسها من الطابق الـ11 دون وعيها، حيث كانت تسير وهي نائمة، مرتدية ملابس النوم.

هرع موظفو الفندق إلى مكان الحادث، بعد أن سمعوا ضجيجًا كبيرًا ووجدوا أن الطفلة سقطت من ارتفاع 100 قدم على الأرض الصلبة، ونقلوها على الفور إلى مستشفى "بانكوك باتايا" في سيارة إسعاف، قبل إيقاظ أبيها، لتنجو من الموت بأعجوبة، وعانت من كسور في القدم، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

وقال براويت تشويس، قائد شرطة مدينة باتايا، بعد التحقق من كاميرات المراقبة، إن الحادث وقع لأن الطفلة لم تكن في وعيها، وهي الآن بخير.

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وقال براويت: "من واجب الوالدين رعاية الأطفال عن كثب لأنهم قد يكونوا مؤذين في بعض الأحيان، يجب أن يكون الآباء على دراية كاملة بحالتهم".

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